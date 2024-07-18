Музей "Эрарта" в Петербурге обвинили в пропаганде нацизма

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Музей современного искусства "Эрарта" в Санкт-Петербурге обвиняют в пропаганде нацизма из-за надписи под одной из картин. Об этом в своем телеграм-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга уже зарегистрировал административный протокол.

"Из материалов следует, что 06.05.2024 в 15:16 АО "Эрарта" в музее современного искусства "Эрарта" организовало публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики... На 4-м этаже в экспозиции музея выявлена картина "Фестиваль", на которой изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах", – пояснила Лебедева.

Она добавила, что под картиной была надпись красного цвета "Жыве Беларусь". При этом картина доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц.

Лозунг, по выводам экспертов, являлся символом Тринадцатого Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной дивизии) Ваффен-СС наравне с нацистским партийным приветствием.

В Москве ранее задержали пенсионерку, которая написала краской аббревиатуру "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади. По словам женщины, ей приказали это сделать какие-то сотрудники силовых ведомств.