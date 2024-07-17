РИА Новости: пенсионерка написала "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве задержали пенсионерку, которая написала краской аббревиатуру "ГУР" на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка утверждает, что ей приказали это сделать какие-то сотрудники силовых ведомств, уточнил собеседник агентства. По данным другого источника, женщину зовут Людмила Иваненко. Ее обвиняют по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов РФ.

Пенсионерке грозит штраф до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо обязательные работы сроком до 480 часов, или заключение под стражу до шести лет.

В июне суд Москвы арестовал Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову за нанесение надписи "ГУР" на памятник маршалу Жукову на Манежной площади. Их действия классифицировали по статье об уничтожении или повреждении воинских захоронений или памятников. Суд заключил их под стражу до 3 августа 2024 года.