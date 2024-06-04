Суд арестовал женщин за надпись "ГУР" на памятнике маршалу Жукову в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы арестовал Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову за нанесение надписи "ГУР" на памятник маршалу Жукову на Манежной площади. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что инцидент произошел 3 июня. Женщины нанесли надпись на памятник с помощью баллончика с краской.

Действия Николаевой и Лысенковой классифицировали по статье об уничтожении или повреждении воинских захоронений или памятников. Суд заключил их под стражу до 3 августа 2024 года. По обвинительной статье им может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого уголовное дело по этой же статье возбудили в Приморье. Там мужчина нанес надпись Akosh+Sasha на памятник истории – Поспеловскую батарею Владивостокской крепости. Установить его личность удалось благодаря видео в Сети.

