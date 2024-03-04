В Приморье возбудили дело из-за надписи во Владивостокской крепости

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный нанес краской надпись на памятнике истории – Поспеловской батарее Владивостокской крепости. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Публикацию обнаружили во время мониторинга соцсетей, уточнили в региональном главке СК РФ. На кадрах мужчина наносит на памятник надпись красящим веществом из аэрозольного баллончика.

Кроме того, правоохранители осмотрели место происшествия. Там они нашли пустой аэрозольный баллон, обстоятельства инцидента устанавливаются. В материале добавили, что следственные органы СУ СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ ("Повреждение памятников").

Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника Akosh+Sasha.

До этого полиция задержала двух подростков в рамках расследования дела о повреждении мемориальных досок в парке в ТиНАО. Им предъявили обвинения по уголовным статьям о хулиганстве, вандализме и повреждении чужого имущества.

Помимо этого, женщина залила водой Вечный огонь на Аллее Славы в Кургане. Следственный отдел по Кургану регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично").

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