Медведев: Россия будет возвращать замороженные активы "в натуральной форме"

Фото: kremlin.ru

Россия будет возвращать в "натуральной форме" замороженные на Западе активы, переданные Украине. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Ранее Лондон передал Киеву 1,3 миллиарда долларов прибыли от использования активов Москвы.

"У нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть "украинской землей" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней", – написал политик, добавив, что имеет в виду не земли Донбасса и Новороссии.

Медведев подчеркнул, что Британия совершила правонарушение и может поплатиться за подобное "ценностями британской короны". По словам политика, любой незаконный захват арестованных средств или полученных доходов должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны.

"Ну или изъятие ценностей британской короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России", – заключил он.

Как ранее заявил Владимир Путин, "умные" представители Запада не желают забирать российские резервы. По словам президента, они понимают, что последствия могут навредить мировой экономике и международным финансам.

Российский лидер оценил тон западных стран относительно экономических тем как недопустимый. По словам Путина, с подобными партнерами в настоящий момент невозможно разговаривать.

