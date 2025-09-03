Путин заявил, что не все на Западе хотят забирать российские резервы

Фото: kremlin.ru

"Умные" представители Запада не желают забирать российские резервы, поскольку понимают, что последствия могут навредить мировой экономике и международным финансам, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Да, это правда. Даже здесь без всякой иронии и без того, чтобы наехать на тех, кто поглупее", – подчеркнул президент России.

Также он оценил тон западных стран относительно экономических тем как недопустимый. По словам российского лидера, с подобными партнерами в настоящий момент невозможно разговаривать.

Комментируя решение США о введении пошлин во время дисбалансов в торговле, Путин уточнил, что в России тоже существует несбалансированность в этой области.

"С одним из партнеров у нас в три раза поставки на наш рынок превышают то, что мы поставляем на рынок нашего партнера. Набираясь терпения, ищем решение", – отметил он.

При этом глава РФ обратил внимание на американские пошлины, введенные на импорт из Бразилии. По его словам, решение Вашингтона связано с внутриполитическими раскладами, а не с Украиной. Он уточнил, что в экономических отношениях Соединенных Штатов и Бразилии не было диспропорции.

Вместе с тем Путин высказался относительно работы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Страны объединения нацелены на наилучшую организацию своей деятельности, за счет которой хотят добиться положительных результатов. Они не стремятся "обыгрывать" или "обставлять" другие государства, подчеркнул российский лидер.

Также он указал, что за время его четырехдневного визита в Китай не произошло ничего, что могло бы стать конфронтационным началом. Это, по его словам, касается как дискуссий, так и двусторонних встреч.

При этом результаты поездки президент назвал весьма позитивными. По его словам, он получил возможность обсудить важные темы с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке.

Глава государства особо отметил китайскую инициативу о глобальном управлении, назвав ее очень современной и позитивной. Все принятые участниками встречи документы нацелены на будущее, подчеркнул Путин.