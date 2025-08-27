В Минфине США призвали не конфисковывать замороженные активы России

Фото: depositphotos/valphoto

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что замороженные активы России не следует немедленно конфисковывать, поскольку они являются частью переговоров с Москвой. Об этом американский министр рассказал в интервью телеканалу Fox Business.

"Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдет ли часть или все это на восстановление Украины", – отметил Бессент.

Как отмечал ранее президент Франции Эммануэль Макрон, российские активы невозможно конфисковать, поскольку для этого нет юридических рамок. В частности, у Запада нет законных оснований, чтобы сделать это.

Макрон считает, что Европе необходимо обеспечить сохранность российских активов, так как они продолжают ежемесячно приносить доход, а часть этих средств направляется на поддержку Украины.

Кроме того, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявлял, что конфискация суверенных активов России может привести к масштабным последствиям для мировой финансовой системы.

Политик подчеркивал, что активы, которые принадлежат Центробанку России, юридически защищены. По его словам, их изъятие является рискованной мерой с точки зрения права, поскольку создаст опасный прецедент.