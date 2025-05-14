Макрон заявил, что у Европы отсутствуют законные основания для конфискации активов РФ

Фото: 123RF/palinchak

Замороженные Евросоюзом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине российские активы невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

По словам французского лидера, у стран Запада отсутствуют законные основания для конфискации замороженных активов РФ. При этом он отметил, что Европе надо обеспечить сохранность российских активов, так как они продолжают ежемесячно приносить доход, а часть средств идет на поддержку Киева.

Кроме того, Макрон считает, что эти деньги должны быть направлены на восстановление Украины после завершения конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не откажется от прав на свои замороженные Западом активы. Официальный представитель Кремля называл незаконными попытки изъять российские активы.