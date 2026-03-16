Страстная пятница может стать выходным днем в России

В России Страстная пятница и первый понедельник после Светлого Христова Воскресения могут стать выходными днями. С соответствующей инициативой выступил правозащитный центр "Сорок Сороков", передает "Абзац".

Как пояснил глава организации Георгий Солдатов, традиция празднования Страстной пятницы существует более чем в 100 странах, преимущественно в католических и протестантских государствах, несмотря на их светский характер. Для православных верующих этот день имеет особое значение, поэтому введение выходного станет выражением уважения к религиозным традициям и позволит людям больше времени посвятить общению с близкими.

Более того, общественник назвал логичным решение удовлетворить данное прошение, поскольку в России православные граждане составляют порядка 70% от всего населения.

"Это позволит создать дополнительные условия для удовлетворения потребностей верующих граждан и для всех высвободит время для совместного времяпрепровождения в кругу семьи, друзей и знакомых", – резюмировал Солдатов.

Страстная пятница, также известная как Великая пятница, является частью последней недели Великого поста, предшествующей Пасхе. В православной традиции она имеет переходящую дату и зависит от того, когда отмечается Пасха. Например, в 2026 году этот день приходится на 10 апреля.

Ранее сообщалось, что на московских ярмарках представили для продажи продукты, разрешенные во время Великого поста. Богатый ассортимент позволит православным горожанам разнообразить рацион.

Например, столичные жители смогут купить бочковые огурцы и капусту, сыродавленые масла, сбитень, медовую пастилу и яблочный сок прямого отжима в ярмарочном павильоне на Отрадной улице. Вместе с тем перечень включает сушеные подосиновики, подберезовики, опята, маслята, моховики, белые грибы и лисички.

