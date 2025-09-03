Путин назвал позитивными результаты визита в Китай

Фото: AP Photo/Alexander Kazakov

Владимир Путин назвал весьма позитивными результаты своего визита в Китай. По его словам, поездка дала возможность обсудить важные темы с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке.

"Такой формат работы позволяет <…> многократно встретиться и в уже абсолютно дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет всем интерес", – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Глава государства особо отметил китайскую инициативу о глобальном управлении, назвав ее очень современной и позитивной. Все принятые участниками встречи документы нацелены на будущее, подчеркнул Путин.

"Инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают являться партнерствами", – сказал он.

По словам президента, единство всех собравшихся в Китае государств демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей.

Путин также отметил, что контуры многополярного мира, формируемого в наши дни, уже сложились. Однако при этом не идет речи о появлении новых гегемонов.

СМИ ранее указывали, что главы России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите ШОС. Как подчеркнули эксперты, данная трехсторонняя встреча вызвала тревогу в странах Запада. Кроме того, по итогам саммита была принята Тяньцзиньская декларация.

Также на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. В общей сложности в параде приняли участие 45 расчетов. Китай впервые представил свои Военно-космические и Кибервойска, которые были сформированы в прошлом году.

