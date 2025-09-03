Китай впервые продемонстрировал Киберпространственные войска на параде в Пекине

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

КНР на параде в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Второй мировой войне впервые продемонстрировал свои Военно-космические и Кибервойска. Об этом сообщает ТАСС.

Военно-космические силы, Киберпространственные войска, Войска информационной поддержки и Войска тылового обеспечения КНР были созданы в 2024 году. На параде Народно-освободительная армия Китая (НОАК) впервые представила общественности флаги недавно созданных родов войск.

Военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся 3 сентября. На открытии мероприятия выступил председатель КНР Си Цзиньпин. После своей речи он начал смотр войск, выстроившихся вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе. Всего в шествии задействовали 45 расчетов.

В торжественных мероприятиях приняли участие 26 лидеров иностранных государств. Вместе с другими зарубежными гостями на парад приехал и Владимир Путин.