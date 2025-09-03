Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине. Торжественное мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.

Парад пройдет на площади Тяньаньмэнь. В нем также примут участие лидеры других иностранных государств.

СМИ отмечают, что церемония продлится 70 минут. Во время парада Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил, в том числе передовые ракетные технологии и беспилотные системы национального производства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с Путиным назвал Китай и Россию основными победителями во Второй мировой войне. В контексте этой темы политик указал, что представители двух стран были приглашены на мероприятия в честь Победы в мировой антифашистской войне. Это позволяет продемонстрировать решимость государств в отстаивании итогов Второй мировой войны и исторической правды о ней.