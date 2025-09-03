Масштабный военный парад состоялся в Пекине

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне состоялся на площади Тяньаньмэнь в Пекине в среду, 3 сентября.

На открытии мероприятия выступил председатель КНР Си Цзиньпин. После своей речи он начал смотр войск, выстроившихся вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе.

Военный парад продлился 70 минут, в нем задействовали 45 расчетов. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представила традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил, в том числе передовые ракетные технологии и беспилотные системы национального производства.

Ранее стало известно, что в торжественных мероприятиях в Китае примут участие 26 лидеров иностранных государств. Вместе с другими зарубежными гостями на парад прибыл и Владимир Путин. Кортеж российского президента остановился в государственной резиденции Дяоюйтай.