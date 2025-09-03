Daily Mail: фото Путина с Моди и Си Цзиньпином стало провалом Запада

Владимир Путин стал гостем парада в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, который прошел в Пекине 3 сентября. Российский лидер работает в Поднебесной уже четвертый день, и достигнутые результаты всерьез взволновали западных политиков и журналистов. Почему – расскажет Москва 24.

"Изолированная" Россия"

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Масштабный военный парад в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны состоялся на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября. В событии поучаствовали более 10 тысяч человек, а Китай продемонстрировал сотни единиц наземной и воздушной техники. В том числе впервые показал свою стратегическую ядерную триаду, в которую входят авиационная ракета большой дальности "Цзинлэй-1", межконтинентальная ракета подводного базирования "Цзюйлан-3" и межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и "Дунфэн-31".

При этом в небо были выпущены 80 тысяч шаров и столько же голубей мира. Председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада заявил, что его страна выступает против конфликтов между государствами.





Си Цзиньпин председатель КНР Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и на стороне прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает с народами всего мира над созданием сообщества единой судьбы человечества.

На парад Си Цзиньпин пригласил лидеров более чем 20 стран, среди которых был и Владимир Путин. Президент России наблюдал за происходящим с центральной трибуны по правую руку от председателя КНР. По левую находился лидер КНДР Ким Чен Ын. А после парада президент РФ пообщался с родственниками ветеранов советской армии, среди которых были потомки маршалов Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, Василия Чуйкова и Александра Василевского.

При этом Владимир Путин находится в Китае с 31 августа: его визит начался с участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, после чего он отправился на торжества в Пекин. За это время президент провел переговоры со многими лидерами, среди которых был и Си Цзиньпин. В частности, Путин поддержал инициативу коллеги о создании более справедливой и равноправной системы глобального управления.





Владимир Путин президент РФ Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах.

Кроме того, Путин провел встречи с лидерами Индии и КНДР Нарендрой Моди и Ким Чен Ыном. Причем до переговоров российский лидер ехал с каждым из них на одной машине. Ранее Путин поступал подобным образом в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом во время саммита на Аляске. В СМИ подобный подход уже окрестили "лимузинной дипломатией".

Также Путин в Китае провел переговоры с такими лидерами, как президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президенты Ирана и Белоруссии Масуд Пезешкиан и Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другими.

"Изолированная" Россия", – иронично написал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, опубликовав фото Путина в окружении участников ШОС.

Кроме того, во время поездки президента РФ в Поднебесную официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что россияне смогут посещать Китай без виз уже с 15 сентября. Пробный режим продлится год. Также был подписан обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2" из России в Китай. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в беседе с журналистами назвал этот проект "самым крупным и масштабным" в мировой газовой отрасли. Кроме того, Москва и Пекин подписали более 20 двусторонних соглашений о сотрудничестве.

Визит Владимира Путина в Китай завершится 3 сентября.

"Разорвут Евросоюз"

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Происходящее в Китае стало одной из главных тем в том числе на Западе. В частности, президент США Дональд Трамп в соцсетях обвинил лидеров России, Китая и КНДР в "заговоре" против его страны.





Дональд Трамп президент США Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки.

На это заявление отреагировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его мнению, американский лидер написал это не всерьез.

"Я думаю, (Трамп. – Прим. ред.) не без иронии сказал, что якобы "эти трое" готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел", – подчеркнул Ушаков.

Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, прокомментировал прошедший в Китае саммит ШОС. По его мнению, для Евросоюза в подобных событиях нет ничего хорошего.

"Это попытка подорвать единство Глобального Запада. И мое послание не только моим европейским коллегам, но особенно Европейскому союзу и Соединенным Штатам заключается в том, что, если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами как Индия, мы проиграем эту игру", – убежден Стубб.

Зарубежные СМИ в свою очередь не обошли вниманием сам факт визита Путина в Китай. В частности, журналисты The New York Times обратили внимание, что отношение к российскому лидеру в мире становится все более теплым. По их мнению, это связано с неосторожными шагами Трампа в отношении партнеров РФ.

Подобной точки зрения придерживается и издание The Wall Street Journal. Там отметили, что Россия, Индия и Китай выразили единство и тем самым послали "мощный сигнал Трампу", что стало вызовом для Белого дома. Американский портал Axios также признал, что лидер США не смог отдалить Москву, Нью-Дели и Пекин друг от друга, в том числе из-за "тарифов и оскорблений со стороны Трампа".

Британская Daily Mail, в свою очередь, охарактеризовала совместное фото Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди как "провал Запада" и "зловещую глобальную угрозу".

"Прямо сейчас наша коллективная цивилизация, похоже, неспособна справиться с новым мировым порядком. Нам нужно не только заново овладеть навыками, которые сделали нас великими, но и быть готовыми продвигать и защищать наши ценности", – признали журналисты издания.

Азиатские СМИ же обратили внимание на сидевших рядом во время парада Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына. К примеру, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что в последний раз лидеры КНР, РФ и КНДР собирались вместе в 1959 году.

"Картина того, как Ким Чен Ын стоит рядом с Путиным и Си Цзиньпином на трибуне для зрителей на площади Тяньаньмэнь, представляет собой внушительную демонстрацию трехсторонней солидарности перед лицом Запада во главе с США", – сказано в материале.

Турецкая газета Sabah, в свою очередь, опубликовала материал, в котором пришла к выводу, что саммит ШОС показал границы влияния западных стран.





из материала газеты Sabah Если для председателя КНР прошедший саммит стал демонстрацией силы, прежде всего в отношении США и Западной Европы, то для президента России Владимира Путина он был также свидетельством того, что механизмы сдерживания, блокады и санкции оказываются бессмысленными для значительного числа стран.

Журналист Пол Стейган и вовсе пришел к выводу, что усиление таких объединений, как ШОС и БРИКС, ускоряет распад Евросоюза. По его мнению, превосходящие силы "разорвут ЕС как извне, так и изнутри". Также он отметил экономическую привлекательность ШОС и БРИКС, благодаря чему бизнес захочет вкладываться туда, а не в Европу.

