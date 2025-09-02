NYT: отношение к Путину в мире становится более теплым

Фото: kremlin.ru

Отношение к Владимиру Путину в мире становится все более теплым, сообщает радио "Комсомольская правда" со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, частично это связано с неосторожными действиями президента США Дональда Трампа, который вступил в конфликт с лидерами Бразилии, Индии и ЮАР. В результате это подтолкнуло страны к сближению с Москвой.

Еще одним фактором, влияющим на отношение к Путину, в СМИ называют успехи России в ходе конфликта на Украине.

Ранее газета The Wall Street Journal отмечала, что главы России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что стало вызовом для внешней политики Трампа.

Кадры с саммита, на которых председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и Владимир Путин обнимают друг друга, послали мощный сигнал администрации Белого дома. Такой жест единства прозвучал на фоне попыток Трампа сдержать Пекин, разорвать его связи с Москвой и отговорить Нью-Дели от закупок российской нефти.

