NYT: Моди и Трамп поссорились из-за номинации на Нобелевскую премию

Фото: ТАСС/EPA/RAJAT GUPTA

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди поссорились из-за намека американского лидера на выдвижение на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, во время телефонного разговора, который произошел 17 июня, Трамп заявил Моди о том, что это он завершил конфликт Индии с Пакистаном. Глава Белого дома также упомянул, что Исламабад планирует выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

"Недвусмысленный намек заключался в том, что Моди должен сделать то же самое. Индийский лидер возмутился. Он заявил Трампу, что вмешательство США не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня. Оно было достигнуто напрямую между Индией и Пакистаном", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что отказ Моди поддержать американского президента испортило их отношения.

Ранее президент США принял решение ввести в отношении Индии пошлину в размере 25% в конце июля. Он заявил, что сделал это в том числе из-за закупок индийской стороной российских энергоносителей.

Спустя время, 6 августа, Трамп ввел дополнительную пошлину, размер которой также составил 25%. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа.

В ответ на это МИД Индии назвал пошлины несправедливыми и необоснованными. В заявлении также было указано, что страна четко обозначила свою позицию по этому вопросу и что импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечить энергетическую безопасность 1,4 миллиарда индийцев.