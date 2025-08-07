Премьер-министр Индии Моди заявил о готовности заплатить высокую цену ради фермеров

Фото: ТАСС/AP/Kin Cheung

Власти Индии будут отстаивать интересы индийских фермеров, несмотря на высокую цену, которую придется заплатить, заявил премьер-министр государства Нарендра Моди во время конференции, которая посвящена продовольственной безопасности.

Он подчеркнул, что Индия не пойдет на компромисс в отношении интересов фермеров, рыбаков и производителей молочной продукции.

"Я знаю, что нам придется за это дорого заплатить, и я готов к этому. Индия готова к этому", – заявил политик.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению еще в феврале, после визита Моди в Вашингтон. Страны хотят удвоить объем двусторонней торговли до 500 миллиардов долларов к 2030 году. Планируется, что делегация США прибудет в Нью-Дели 24 августа, чтобы принять участие в шестом раунде переговоров.

Доступ сельскохозяйственной и молочной продукции на индийский рынок является одним из спорных вопросов на переговорах Индии и США. Вашингтон пытается добиться широкого доступа для своих товаров, включая импорт говядины и молока, а также генетически модифицированных сельхозкультур. Нью-Дели при этом не намерен поддаваться давлению со стороны Вашингтона.

Кроме того, президент США Дональд Трамп ввел в отношении Индии пошлину в размере 25%. Он заявил, что сделал это в том числе из-за закупок индийской стороной российских энергоносителей.

6 августа Трамп ввел дополнительную пошлину в отношении Индии, ее размер также составил 25%. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа.

МИД Индии назвал пошлины несправедливыми и необоснованными. В заявлении указали, что страна четко обозначила свою позицию по этому вопросу, и что импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечить энергетическую безопасность 1,4 миллиарда индийцев.

Президент Федерации индийских экспортных организаций Субхаш Чандер Ралхан добавил, что американские пошлины ударят по индийскому экспорту, так как затрагивают почти 55% поставок на рынок США.

