Трамп провел встречу с премьер-министром Индии Моди

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Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме. Трансляция их встречи велась на YouTube-канале американской администрации.

Во время пресс-конференции по итогам встречи Моди заявил, что Индия и США будут работать вдвое быстрее, чем при первом сроке Трампа. Моди добавил, что намерен ставить интересы Индии выше всего остального так же, как и Трамп в отношении США.

Индийский премьер также выразил одобрение инициативе американского президента, направленной на восстановление мира на Украине. Моди подчеркнул, что Индия в рамках текущего конфликта придерживается стороны мира.

В свою очередь, Трамп сообщил, что Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения, которое позволит США восстановить статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию. Кроме того, страны договорились о совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории, который будет пролегать из Индии через Израиль и Италию в США.

Администрация США также намерена поставлять Индии истребители F-35 и увеличить закупки американского вооружения. По словам Трампа, индийские власти также собираются реформировать законодательство, чтобы открыть свой рынок для передовых американских технологий в ядерной сфере.

Во время встречи Трамп и Моди договорились о совместной инициативе по добыче и обработке минералов и редкоземельных элементов, а также о совместной работе над продвижением мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Помимо этого, Трамп отметил, что Соединенные Штаты установят те же пошлины на товары из Индии, что применяет Нью-Дели в отношении американских товаров.

Ранее американский лидер подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все поставки в страну стали и алюминия. По его словам, эта мера не предусматривает каких-либо исключений.

Евросоюз ответит на "необоснованные пошлины" со стороны США жесткими и соразмерными мерами, предупредила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она выразила глубокое сожаление о решении Штатов, а также добавила, что европейские страны будут защищать свои экономические интересы.