Трамп введет "взаимные пошлины" с 13 февраля

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Американский президент Дональд Трамп начнет вводить "взаимные пошлины" с 13 февраля. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Прошли три замечательные недели, возможно, лучшие в истории, но сегодня великий (день. – Прим. ред.): взаимные пошлины! Сделаем Америку снова великой!" – говорится в публикации.

Ранее американский лидер подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все поставки в страну стали и алюминия. По его словам, эта мера не предусматривает каких-либо исключений.

Евросоюз ответит на "необоснованные пошлины" со стороны США жесткими и соразмерными мерами, предупредила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она выразила глубокое сожаление о решении Штатов, а также добавила, что европейские страны будут защищать свои экономические интересы.