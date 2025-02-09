Фон дер Ляйен заявила о "растущей неопределенности" в отношениях ЕС и США

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В отношения Европейского союза и Соединенных Штатов наблюдается "растущая неопределенность", отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Наш давний союзник, Соединенные Штаты, установил новую повестку дня. Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности. Мы осознаем потенциальные вызовы, но мы готовы к этому", – передает ТАСС ее слова.

Также глава ЕК заявила о необходимости взять безопасность и оборону ЕС в свои руки.

Ранее фон дер Ляйен предупредила, что Евросоюз будет защищать свои интересы в отношениях с США и ответит твердо в случае пошлин на европейские товары.

Между тем издание Politico обвинило фон дер Ляйен в захвате власти в ЕС. Как утверждали журналисты, глава ЕК обрела полный контроль над делами объединения, потратив несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции.