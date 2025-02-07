Польские фермеры освистали главу ЕК фон дер Ляйен из-за "зеленого курса" ЕС

Фото: ТАСС/АР/Geert Vanden Wijngaert

Главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен освистали польские фермеры в Гданьске. Об этом сообщает РИА Новости.

Фон дер Ляйен принимает участие в выездном заседании ЕК, которое проходит в столице Поморского воеводства в рамках польского председательства в Европейском союзе.

В Центре европейской солидарности прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч фермеров. Они выражают недовольство "зеленым курсом" ЕС, предполагающим более строгие экологические стандарты в сельском хозяйстве, за которыми последует повышение стоимости продукции.

Фермеры заметили, как к зданию Центра подъезжают автомобили с представителями ЕК. В ответ они начали издавать громкие звуки: свист, гудение горнов, удары в барабаны. При этом фермеры выкрикивали: "Прочь, Урсула!"

Ранее издание Politico обвинило фон дер Ляйен в захвате власти в ЕС. Как утверждали журналисты, глава ЕК обрела полный контроль над делами объединения, потратив несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции. Речь идет в том числе о еврокомиссаре по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретоне.