Politico: страны ЕС "сыты по горло" действиями Урсулы фон дер Ляйен

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Страны ЕС "сыты по горло" действиями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на материал Politico.

Члены Евросоюза недовольны внешней политикой, в том числе тем, что глава ЕК не стала обсуждать с главами стран решение о партнерстве с Иорданией и выделении государству трех миллиардов евро, говорится в сообщении.

"Мы были поставлены перед свершившимся фактом, хотя это мы будем финансировать. Это не первый раз, когда фон дер Ляйен проворачивает такой трюк, потому что хочет наладить отношения с мировыми лидерами", – высказался источник.

По его словам, глава ЕК старается использовать любую возможность, чтобы установить контроль над внешней политикой.

Ранее издание Politico обвинило фон дер Ляйен в захвате власти в Европейском союзе. Как утверждали журналисты, глава ЕК обрела полный контроль над делами объединения, потратив несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции. Речь идет в том числе о еврокомиссаре по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретоне.