Politico: решения главы ЕК фон дер Ляйен вызывают раздражение в странах ЕС

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Дипломаты некоторых европейских стран недовольны тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимает важные решения самостоятельно. Об этом пишет RT со ссылкой на Politico.

Как отмечается в материале издания, в связи с этим среди дипломатов ЕС "нарастает раздражение".

Так, один из дипломатов заявил, что фон дер Ляйен "пошла дальше, чем любой другой председатель" в интерпретации своего мандата. К примеру, она решила подписать торговое соглашение между ЕС и странами Меркосур.

Кроме того, фон дер Ляйен уже заработала репутацию человека, принимающего выходящие за рамки ее полномочий решения, добавили журналисты.

Ранее издание Politico обвинило фон дер Ляйен в захвате власти в Европейском союзе. Как утверждали журналисты, глава ЕК обрела полный контроль над делами объединения, потратив несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции. Речь идет в том числе о еврокомиссаре по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретоне.