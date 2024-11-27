Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала европейцам "борьбу за свободу"

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах возглавить борьбу ЕС "за демократию", аналогичную той, "которую ведут украинцы". Об этом она заявила в ходе представления программы своей новой Еврокомиссии на сессии Европарламента.

"Я верю, что наше поколение европейцев должно снова сражаться за свободу и суверенитет", – приводит ТАСС слова главы ЕК.

При это фон дер Ляйен отметила, что результаты этой борьбы будут формировать будущее "конфронтационного и нестабильного мира".

Также глава ЕК коснулась в своем выступлении вопросов экономики. Она упомянула о своем намерении "изгнать российский СПГ" с рынков ЕС.

Кроме этого, в ее Еврокомиссии впервые в истории появилась должность еврокомиссара по обороне. Фон дер Ляйен пообещала форсированно развивать сотрудничество с НАТО, а также в первые 100 дней принять первую военно-промышленную стратегию ЕС – Белую книгу ЕС по обороне.

Ранее издание Politico обвинило фон дер Ляйен в захвате власти в Европейском союзе. По данным журналистов, глава ЕК обрела полный контроль над делами объединения, потратив несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции. Речь идет в том числе о еврокомиссаре по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретоне.