Число участников иска против главы ЕК фон дер Ляйен достигло 1 тыс человек

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Количество участников иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен достигло тысячи человек. Ее обвиняют в коррупции при закупках непроверенных вакцин от COVID-19 более чем на 35 миллиардов евро, заявил инициатор этого иска бельгийский лоббист Фредерик Бальдан.

"Это в том числе правительства Венгрии и Польши, общественные организации, включая профессиональные объединения врачей и бортпроводников, и физические лица, близкие которых умерли в результате побочных эффектов вакцины", – приводит его слова ТАСС.

При этом адвокаты фон дер Ляйен никаких комментариев СМИ не дали.

Как подчеркнул Бальдан, данный иск о "намеренном сокрытии от общества сведений об опасности применения непроверенной вакцины".

Гражданский иск против Урсулы фон дер Ляйен был подан в суд Льежа 17 мая.

Ранее издание Politico обвинило фон дер Ляйен в захвате власти в Европейском союзе. По данным журналистов, глава ЕК обрела полный контроль над делами объединения, потратив несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции. Речь идет в том числе о еврокомиссаре по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретоне.