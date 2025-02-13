Песков: встреча Путина и Трампа пройдет раньше их визитов в США и РФ

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Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет раньше их визитов в США и РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Они обменялись взаимными приглашениями, то есть теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить Соединенные Штаты Америки", – отметил пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков отметил, что рабочий контакт – это "другое дело". При этом лидеры государств договорились оперативно провести встречу в третьей стране. Ее согласовывают помощники президентов, отметил представитель Кремля.

Ранее Песков назвал возможное место для встречи президентов – город Эр-Рияд – столица Саудовской Аравии. Тем не менее окончательное место проведения встречи еще не определено, уточнил он.

Он объяснил, что Саудовская Аравия – это страна, с которой у России очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, добавил пресс-секретарь президента РФ. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Путин и Трамп созвонились 12 февраля. Разговор длился 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта.

