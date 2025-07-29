В Индии резко ответили на критику по закупкам нефти у России

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Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами прокомментировал критику своей страны в связи с закупками российской нефти, заявив, что Нью-Дели не станет "отключать свою экономику". Об этом он сообщил в интервью британскому радио.

Дораисвами напомнил, что Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Страна импортирует свыше 80% своей энергии, добавил дипломат.

"Что вы хотите, чтобы мы сделали – отключили нашу экономику?" – цитирует посла The Times of India.

Дипломат также заявил, что близкие отношения Москвы и Нью-Дели восходят еще к тому времени, когда некоторые западные страны не продавали Индии оружие, но передавали его соседним странам, которые затем использовали вооружение только для нападения.

В середине июля Евросоюз понизил потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввел автоматический динамический механизм, позволяющий изменять уровень потолка "в целях обеспечения его эффективности".

В Индии заявили, что готовы заместить российскую нефть поставками из других стран, если американские власти введут соответствующие санкции. На сегодняшний день Индия уже сотрудничает с 40 поставщиками, способными компенсировать российские поставки.