Украина решила впервые импортировать азербайджанский газ

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Украина впервые импортирует газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору, сообщает ТАСС со ссылкой на главу украинской компании "Нафтогаз" Сергея Корецкого.

В своих соцсетях он сообщил о заключении первого соглашения о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine.

Корецкий добавил, что это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который откроет путь к долгосрочному сотрудничеству. Он также назвал это еще одним примером "диверсификации источников поставок". Тестовая поставка пройдет через Болгарию и Румынию.

1 января 2025 года "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину, поскольку завершилось действие соответствующего соглашения, которое заключили на 5 лет в 2019 году.

Уже 3 января стало известно, что цены на газ в странах Евросоюза достигли максимальных показателей с октября 2023 года. Также аналитики указывали на то, что запасы газа в Европе уменьшаются самыми быстрыми темпами с 2021 года.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Западу придется заплатить большую цену за отказ от российских энергоресурсов. Она назвала ситуацию критической и отметила, что конкурентоспособность Евросоюза зависит от возвращения низких цен на нефть и газ.

