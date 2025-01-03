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Цены на газ в странах Евросоюза (ЕС) достигли максимальных показателей с октября 2023 года. Это произошло после остановки поставок российского топлива через территорию Украины, сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, такие показатели были зафиксированы в четверг, 2 января. При этом прекращение поставок газа из РФ оказалось не единственной причиной повышения цен. На это также повлияла пауза в работе завода по производству СПГ в Норвегии в связи с отказом компрессора. Предполагается, что предприятие начнет работать вновь 9 января.

При этом на данный момент запасы газа в Европе уменьшаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, отмечают аналитики.

Украина намеревалась остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

Это решение Киева стало шоком и ударом в спину для Евросоюза, отмечал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По словам парламентария, Украина взяла в заложники жителей Европы, а Зеленский поставил под вопрос будущее и существование ЕС.