Депутат Шеремет: прекращение транзита газа стало шоком и ударом в спину для ЕС

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Решение Киева об остановке транзита российского газа по своей территории стало шоком и ударом в спину для Евросоюза. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население – без тепла зимой, Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил парламентарий, Киев взял в заложники жителей Европы. По его словам, Зеленский поставил под вопрос будущее и существование Евросоюза.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

При этом Владимир Путин сообщил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу и это может произойти мгновенно. Он подчеркнул, что российская сторона всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

