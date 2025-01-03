Россия стала вторым поставщиком газа в Евросоюз в 2024 году

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РФ по итогам прошедшего года стала вторым крупнейшим поставщиком газа в страны Евросоюза после Норвегии. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Bruegel.

В частности, поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС выросли на 21% – до 21,5 миллиарда кубометров. Только за декабрь российского СПГ было направлено в Европу в объеме 2,16 миллиарда кубометров, что является рекордом с 2019 года.

Суммарные поставки газа из РФ за год составили порядка 54,45 миллиарда кубометров – это больше поставок США (51,3 миллиарда), однако меньше, чем поставила Норвегия (93,3 миллиарда).

1 января "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.

Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности, а главным бенефициаром стали США.

Словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил Киеву в ответ на подобный шаг приостановить поставки электричества и снизить поддержку украинцев, проживающих на территории Словакии.