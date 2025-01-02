Фицо пригрозил Украине снижением помощи за остановку транзита газа из России

Фото: ТАСС/АР/Darko Vojinovic

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо от лица своей партии Smer-SD ("Направление – социальная демократия") пригрозил приостановить поставки электричества и снизить поддержку украинцев, проживающих на словацкой территории. Об этом он сообщил во время своего видеообращения, которое размещено в Facebook (входит в Meta, признанную экстремистской организацией и запрещенную в РФ).

По его словам, эти меры будут ответом на остановку Киевом транзита газа из России. Фицо выразил надежду на то, что партнеры по коалиции также серьезно относятся к ситуации с прекращением транзита газа через Украину.

Кроме того, премьер-министр Словакии заявил, что обсудит с правительством страны меры, которые могут быть введены в качестве реакции на решение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через Украину.

"У украинских политиков хватило наглости пожаловаться на нас за то, что мы готовы принять взаимные меры, например, в виде остановки поставок электроэнергии на Украину", – отметил Фицо в своем видеообращении.

О том, что подача газа в Европу прекращена, стало известно 1 января. "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

В связи с этим Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа. Он также пригрозил Киеву остановкой поставок электроэнергии.

Владимир Путин сообщил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу и это может произойти мгновенно. Он подчеркнул, что российская сторона всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

