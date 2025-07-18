ЕС снизил потолок цен на нефть из России

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Евросоюз понизил потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввел автоматический динамический механизм, позволяющий изменять уровень потолка "в целях обеспечения его эффективности". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций против России.

Объединение ввело полный запрет на операции с "Северным потоком" и "Северным потоком – 2", в том числе на поставку товаров и предоставление услуг, что "препятствует завершению строительства, техническому обслуживанию, эксплуатации и любому будущему использованию трубопроводов".

При этом введенный в рамках 18-го пакета запрет на импорт в страны ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, не касается США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады.

Кроме того, в новый санкционный список попала российская СПГ-компания. Совет ЕС отметил, что впервые включил в перечень капитана судна, а также частного оператора, зарегистрированного под международным правом.

В целом ограничения в области энергетики касаются заморозки активов, запрета на поездки и предоставление ресурсов, направлены на российские и международные организации, управляющие суда и нефтетрейдеров, указано в заявлении.

Всего в антироссийский санкционный список ЕС вошли 14 физлиц и 41 юрлицо. Таким образом, их общее число в списке превысило 2,5 тысячи.

В пятницу, 18 июля, постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против РФ. Как уточнила глава евродипломатии Кая Каллас, объединение одобрило "одно из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России".

РФ считает незаконными односторонние санкции, которые ввел ЕС, и выступает против них, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва видит последовательную позицию стран Европы, которую те проводят против России.