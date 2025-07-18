Великобритания включила в санкционный список 22 россиянина и одну организацию

Фото: 123RF/iakov

Великобритания расширила антироссийские санкции на 23 позиции, включив туда 22 россиянина и одну организацию. Об этом сообщается на сайте британского Минфина.

В частности, Лондон ввел санкции в отношении российского информационного агентства "Африканская инициатива" и его руководителей – главреда Артема Куреева, его заместителя Анны Замараевой, главы представительства организации в Буркина-Фасо Виктора Луковенко.

До этого Британия внесла в ограничительный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко.

Ранее Лондон расширил антироссийские санкции еще на 10 лиц, включив туда Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ, кредитную организацию "Металлург" и ее руководителя Юрия Карасева.

