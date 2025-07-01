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01 июля, 17:49

Политика

США ввели санкции против четырех россиян из-за подозрений в киберпреступлениях

Фото: ТАСС/Zuma

США ввели санкции против четырех россиян, обвинив их в управлении IT-компанией Aeza Group, подозреваемой в киберпреступлениях. Об этом сообщается на сайте офиса по контролю за иностранными активами американского Минфина.

Рестрикции введены против Арсения Пензева, которого власти США считают гендиректором Aeza Group. При этом он якобы ранее обвинялся в России в незаконном обороте наркотиков. Также под санкции подпали Юрий Бозоян, Владимир Гаст и Игорь Князев.

По данным США, Aeza Group базируется в Санкт-Петербурге и якобы оказывает услуги хостинга Bulletproof для поддержки преступной деятельности в киберпространстве, целью которой являются американцы.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США не поддерживают призывы к ужесточению антироссийских санкций, чтобы не сорвать мирные переговоры с Россией.

По его словам, в случае ввода новых ограничений против Москвы Вашингтон потерял бы возможность говорить о возможном перемирии.

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Сюжет: Санкции
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