США ввели санкции против четырех россиян из-за подозрений в киберпреступлениях

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США ввели санкции против четырех россиян, обвинив их в управлении IT-компанией Aeza Group, подозреваемой в киберпреступлениях. Об этом сообщается на сайте офиса по контролю за иностранными активами американского Минфина.

Рестрикции введены против Арсения Пензева, которого власти США считают гендиректором Aeza Group. При этом он якобы ранее обвинялся в России в незаконном обороте наркотиков. Также под санкции подпали Юрий Бозоян, Владимир Гаст и Игорь Князев.

По данным США, Aeza Group базируется в Санкт-Петербурге и якобы оказывает услуги хостинга Bulletproof для поддержки преступной деятельности в киберпространстве, целью которой являются американцы.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США не поддерживают призывы к ужесточению антироссийских санкций, чтобы не сорвать мирные переговоры с Россией.

По его словам, в случае ввода новых ограничений против Москвы Вашингтон потерял бы возможность говорить о возможном перемирии.

