Сенатор США Кунс допустил принятие законопроекта о санкциях против РФ в начале июля

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Сенат США может принять новый законопроект о санкциях против РФ уже на следующей неделе, в начале июля. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский сенатор-демократ Крис Кунс.

Кунс отметил, что законопроект подготовили его коллеги Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).



Ранее уточнялось, что законопроект предполагает введение импортных пошлин против тех стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и нефтепродукты. Предполагается, что пошлины могут достигать 500%.

Сам законопроект был готов уже в начале июня, но его еще требовало утвердить в конгрессе и получить одобрение президента США Дональда Трампа, уточнял спецпосланник президента Кит Келлог. Позднее сенатор Грэм утверждал, что Трамп впервые согласился с тем, что конгресс должен принять законопроект о вводе антироссийских санкций.

