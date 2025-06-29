Сенатор США Грэм: Трамп считает, что настало время для санкций против РФ

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Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время конгрессу принять законопроект о введении новых антироссийских санкций, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

"Впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед", – сообщил сенатор в интервью ABC News.

Ранее Грэм внес законопроект о возможности ввода пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

Позднее спецпосланник президента США Кит Келлог объяснил, что для ввода законопроекта в действие требуется лишь утвердить его в конгрессе и получить одобрение Трампа. По данным СМИ, американский лидер может поддержать этот закон, если Москва не пойдет на уступки по украинскому урегулированию.

