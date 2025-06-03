Белый дом: Трамп сохранил санкции против РФ на случай необходимости

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Американский президент Дональд Трамп сохранил возможность применения антироссийских санкций в качестве инструмента на случай необходимости. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Он готов прибегнуть к санкциям, если это понадобится", – цитирует представителя администрации США ТАСС.

Кроме того, Левитт подчеркнула, что Киев не предупреждал Трампа о совершении теракта в отношении российских аэродромов. Отмечая позицию США относительно ударов Украины по этим объектам, пресс-секретарь Белого дома указала, что главе Штатов стоит самостоятельно выразить свое мнение.

"Он хочет, чтобы бои прекратились, чтобы перестали погибать люди и этот (конфликт. – Прим. ред.) был урегулирован за столом переговоров", – добавила она.

Украинские военнослужащие днем 1 июня при помощи FPV-дронов ударили по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ответственность за террористические атаки взял президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для этого Киев задействовал 117 дронов.

Позже Минобороны РФ заявило о задержании некоторых участников ударов. Однако число задержанных и их личности не раскрываются.