РИА Новости: дом возможного участника атаки БПЛА в Иркутской области найден в Челябинске

Фото: телеграм-канал Администрация МО "город Усть-Кут "

Дом возможного участника атаки БПЛА в Иркутской области нашли в Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жильцов квартиры.

Администрация города Усть-Кут ранее публиковала ориентировку на Артема Тимофеева, объявленного в розыск. Указывалось, что он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая. Однако позднее пост из телеграм-канала администрации города был удален.

Журналисты выяснили, что Тимофеев некоторое время проживал в многоквартирном доме в Челябинске. Новые жильцы квартиры на 17-м этаже подтвердили эту информацию.

"Мы его видели неделю назад. Он снимал до нас эту квартиру", – рассказал мужчина.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали беспилотниками Сибирь 1 июня. Дроны вылетали из фуры и двигались в сторону военной части в поселке Среднем. В результате украинской стороной был совершен один сброс на старое здание в Новомальтинске. Большегруз после произошедшего был блокирован.

Кроме того, ВСУ нанесли удары с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за эти террористические атаки. По его словам, Киев задействовал 117 дронов.

Минобороны России сообщило о задержании некоторых участников атак на российские аэродромы. Их личности не раскрывались. В оборонном ведомстве подчеркнули, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала не было.