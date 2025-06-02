Участок федеральной трассы в Приамурье перекрыт после атаки дронов

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

11-километровый участок федеральной трассы Р-297 "Амур" Чита – Хабаровск перекрыт для проезда после атаки вражеских дронов в Приамурье. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Движение закрыто для всех видов транспорта с 1 428-го по 1 439-й километр трассы, проходящей по Серышевскому округу Амурской области. На участке все еще работают правоохранительные органы, говорится в сообщении.

Ранее ряд телеграм-каналов опубликовал видеоролик с горящей фурой. На кадрах был виден дым, а затем раздался взрыв.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 июня атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях РФ. Из-за террористических действий в Мурманской и Иркутской областях загорелось несколько единиц авиатехники, но в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки ВСУ были отражены.

Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала объектов не было. В Минобороны РФ уточняли, что дроны были запущены с территории в непосредственной близости от аэродромов. Кроме того, некоторые участники атаки уже задержаны.



Украинский президент Владимир Зеленский взял ответственность за удары БПЛА. Он утверждал, что эту операцию готовили свыше полутора лет. Всего Киев задействовал 117 дронов.

