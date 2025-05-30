ФСБ задержала 6 подозреваемых в поджогах по заданию Украины

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Шесть молодых людей задержаны в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях за поджоги, которые они совершали после разговора с телефонными мошенниками. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Деятельность россиян 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения была предотвращена сотрудниками ФСБ России, а также следователями и правоохранителями. По данным силовиков, молодые люди по указанию спецслужб Украины подожгли транспортные объекты и декорации, которые были установлены в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Задержанные заявили во время допроса, что после разговора с телефонными мошенниками перевели на "безопасные счета" от 100 тысяч до миллиона рублей. После этого россиянам позвонили якобы полицейские, которые, угрожая привлечением к уголовной ответственности за финансирование украинских военнослужащих, вынудили их поучаствовать в мероприятиях по проверке "антитеррористической защищенности объектов", в рамках которых они совершили поджог.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что одному из подростков предъявлено обвинение в теракте за поджог транспортного объекта, который был реализован днем 12 апреля на железнодорожной станции Выборг Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Ленинградской области.

"Эти действия он произвел по указанию человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов и угрожавшего ему. Общение с куратором подросток осуществлял в одном из мессенджеров", – уточнила Петренко, чьи слова цитирует пресс-служба СКР.

Ранее в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело о теракте после того, как местная жительница подожгла отдел полиции. По версии следствия, 37-летняя женщина бросила в окно здания бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщине по телефону заявили, что принадлежащий ей личный кабинет на "Госуслугах" был взломан, благодаря чему на ее имя удалось оформить кредиты и перевести деньги для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). После мошенник предложил ей поджечь здание подразделения полиции, чтобы избежать уголовной ответственности.

