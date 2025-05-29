Задержанный в ЛНР за шпионаж передал Украине координаты коменданта Кременной

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Гражданин Украины 1998 года рождения, который был задержан и арестован за шпионаж, передал украинской разведке информацию о месте проживания военного коменданта города Кременная в ЛНР. Об этом злоумышленник рассказал на видео Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Мужчина также сообщил, что живет в Кременной, а связывался с куратором из Украины Даниилом через Telegram. С помощью мессенджера он направлял украинской стороне данные о местонахождении Вооруженных сил России.

Ранее российские спецслужбы предотвратили готовившийся теракт на военном объекте, который расположен в городе Вышний Волочек в Тверской области. В результате были задержаны два россиянина 2008 и 2011 годов рождения, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств и неонацизма.

По данным ФСБ России, подростки планировали по заданию украинского куратора поджечь одно из зданий Минобороны России в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В их телефонах была найдена переписка в Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в РФ украинской террористической организации и видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений, а также создании средств для осуществления теракта.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.

