Куратор с Украины обещал россиянину 205 тыс долларов за теракт в Калининграде

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Задержанный, который готовил теракт к 9 Мая в Калининграде, признался в совершении преступления и сообщил, что украинский куратор обещал ему за это 205 тысяч долларов (около 16 миллионов рублей. – Прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что спецслужбы задержали в Калининграде гражданина России 2000 года рождения, который готовил теракт к 9 Мая.

По информации ФСБ РФ, в апреле этого года задержанный связался в Telegram с куратором, который находится на Украине. Первым действием было узнать подробности проведения парада.

За фотографии мест скопления людей и военной техники 5 мая подозреваемый получил 150 долларов (около 12 тысяч рублей. – Прим. ред.) После этого куратор сообщил, что надо установить взрывное устройство.

22 мая спецслужбы РФ вместе со следователями предотвратили теракт на военном объекте, который расположен в городе Вышний Волочек в Тверской области. Были задержаны два россиянина 2008 и 2011 годов рождения, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств и неонацизма.

Подростки планировали по заданию украинского куратора поджечь одно из зданий Минобороны России в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.