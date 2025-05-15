Следователи возбудили дело о госизмене в отношении двух севастопольцев

Фото: 123RF/grigorenko

Два севастопольца задержаны по подозрению в государственной измене за сбор и передачу Украине данных о расположении Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, представитель Службы безопасности Украины (СБУ) завербовал 53-летнего мужчину. Он по заданию забрал из тайника на территории городского кладбища телефон, по которому происходило общение с иностранными службами.

Задержанный собирал информацию разведывательного характера о расположении российской армии и военной техники в Севастополе.

Второго 51-летнего жителя Севастополя завербовал в дальнейшем разоблаченный агент СБУ. Он также собрал и передал данные о размещенных в городе объектах ПВО.

Помимо этого, дома мужчина хранил элементы самодельного взрывного устройства (СВУ). В частности, были найдены два брикета взрывчатого вещества на основе гексогена. Компонент иностранного производства весил более одного килограмма. Также по месту жительства фигуранта были обнаружены электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство.

В отношении обоих севастопольцев следователи возбудили уголовные дела по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), отметило ведомство. За совершение преступления по этой статье может быть назначено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее в Крыму по подозрению в госизмене была задержана жительница приграничного Джанкойского района. Вступив в один из украинских телеграм-каналов, она предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и спецтехники.

По заданию куратора женщина приезжала на указанные им места и фотографировала находящиеся там объекты, подтверждала или опровергала их местоположение. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о госизмене.