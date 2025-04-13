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13 апреля, 11:05

Происшествия

ФСБ пресекла подготовку подростком теракта в школе Донецка

Фото: 123RF/grigorenko

ФСБ пресекла подготовку подростком теракта в школе Донецка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Правоохранителям удалось установить, что школьник был сторонником движения "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в России). Мальчик планировал изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства в здании образовательного учреждения.

"В мобильных устройствах подростка обнаружены инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также контент насильственного, экстремистского и террористического содержания", – говорится в сообщении.

Родители подростка были привлечены к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". В ведомстве подчеркнули, что оперативные действия еще продолжаются.

Ранее в Нижнем Новгороде был задержан россиянин 2002 года рождения за переводы средств в виде криптовалюты террористической организации на Украине. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, злоумышленник самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. Против него завели дело по статье "Госизмена". Он арестован.

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