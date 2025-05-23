В Калининграде задержан россиянин, готовивший по заданию Киева теракт к 9 Мая

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Российские спецслужбы задержали в Калининграде гражданина России, который готовил теракт к 9 Мая по заданию украинского куратора. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, россиянин 2000 года рождения по своей воле вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию. После этого он получил через мессенджер Telegram задание от украинского куратора, в рамках которого злоумышленнику нужно было устроить взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих.

Эта информация, как указали в ФСБ России, подтверждается его перепиской с членом террористической организации. В результате в отношении россиянина возбуждено уголовное дело о содействии террористической и диверсионной деятельности. Злоумышленник арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее российские спецслужбы предотвратили нападение группы подростков на сотрудников полиции в Ставропольском крае. По данным ФСБ, несовершеннолетний житель Андроповского района края в 2024 году вступил в ряды террористической организации и призвал поступить так же еще 8 жителей региона, среди которых было 7 подростков.

Подростки собирались осуществить задуманное во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, уточнили российские спецслужбы. Однако за день до этого они были задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Содействие террористической деятельности".

