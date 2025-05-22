ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Тверской области

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Российские спецслужбы вместе со следователями предотвратили готовившийся теракт на военном объекте, который расположен в городе Вышний Волочек в Тверской области. Об этом сообщает Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает РИА Новости.

В результате были задержаны два россиянина 2008 и 2011 годов рождения, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств и неонацизма. По данным ФСБ России, подростки планировали по заданию украинского куратора поджечь одно из зданий Минобороны России в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По месту жительства несовершеннолетних, а также в организованном ими схроне изъяты самодельные зажигательные устройства. Кроме того, в телефонах подростков была выявлена переписка в мессенджере Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в РФ украинской террористической организации и видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений, а также создании средств для осуществления теракта.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации. В ФСБ России предупредили граждан, что спецслужбы Украины стали все чаще использовать Telegram и WhatsApp для осуществления противоправной деятельности.

Ведомством были также опубликованы кадры с задержанием подростков, которые оказались в распоряжении агентства. Один из них указал, что был задержан за попытку поджога. После показываются созданные несовершеннолетним зажигательные устройства.

Кроме того, ФСБ РФ продемонстрировала кадры, которые выслал украинским кураторам другой злоумышленник. На видео зафиксировано, как подросток заявляет о своем желании вступить в "Русский добровольческий корпус" (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). После несовершеннолетний показывает свой паспорт и говорит о готовности бороться с российскими властями.

Также в ролике видно, как подросток рассказывает украинскими кураторам о созданных им бутылках с зажигательной смесью.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании россиянина, который передавал украинским спецслужбам данные об объектах ПВО в Калужской области и изучал управление ударными БПЛА.

По данным российских спецслужб, мужчина в сентября 2023 года с помощью мессенджера Telegram установил и поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины. В процессе общения он согласился помочь иностранному государству и выполнял их задания. На допросе задержанный признался и раскаялся в содеянном.

