В Крыму суд дал 18 лет мужчине, перевозившему взрывчатку по заказу Украины

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Житель Севастополя получил 18 лет лишения свободы за незаконный оборот взрывных устройств и государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Республики Крым.

"Приговором суда окончательно назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Как уточнили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, речь идет о мужчине, перевозившем по заданию Украины комплектующие для взрывных устройств. Он был завербован через мессенджер сотрудником разведки Минобороны Украины и в дальнейшем осуществлял поиск тайников со взрывчаткой на территории региона.

В 2024 году мужчина извлек самодельное взрывное устройство (СВУ) из тайника и перевез к себе домой.

"СВУ, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства на основе гексогена массой около 620 граммов, электродетонатор, а также передатчик и приемник исполнительного устройства, он передал тайниковым способом агенту Службы безопасности Украины", – отметили в ведомстве, добавив, что мужчину задержали после извлечения очередного свертка.

Ранее силовики задержали россиянина, который передавал украинским спецслужбам данные об объектах ПВО в Калужской области. С сентября 2023 года с помощью мессенджера Telegram он поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины.

До этого сотрудники ФСБ задержали двух севастопольцев по подозрению в госизмене. По данным следствия, задержанные собирали информацию о расположении ВС РФ, военной техники и ПВО в городе. Возбуждены уголовные дела.