Житель Крыма задержан за призывы к уничтожению Крымского моста

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За призывы к уничтожению Крымского моста задержан 52-летний крымчанин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным российских спецслужб, безработный мужчина, который жил в поселке городского типа Советском, состоял в украинских телеграм-каналах, целью которых было размещение антироссийских постов или публикаций, дискредитирующих российскую армию.

В одном из таких каналов житель Крыма оставил комментарий, в котором призывал уничтожить Крымский мост. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее уголовное дело было возбуждено на жительницу Крыма, которая в украинском антироссийском чате призывала искоренять русских и русский язык. Сообщения женщины обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ по республике в ходе планового мониторинга мессенджеров и социальных сетей. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

