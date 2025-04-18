Уголовное дело возбуждено на жительницу Крыма за призыв искоренять русских

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Уголовное дело возбуждено на жительницу Крыма, которая в украинском антироссийском чате призывала искоренять русских и русский язык. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональное УФСБ РФ.

Ведомство отметило, что сообщения женщины обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ по республике в ходе планового мониторинга мессенджеров и социальных сетей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы, подчеркнули правоохранители.

Ранее суд в Орловской области вынес приговор 16-летнему подростку, признанному виновным в государственной измене и диверсии. По данным регионального УФСБ, в феврале 2024 года осужденный по заданию сотрудника ГУР МО Украины поджег релейный шкаф на железной дороге за денежное вознаграждение. Подросток приговорен к 7 годам 6 месяцам воспитательной колонии.